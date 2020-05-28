"Це верх нахабства!" Разін звинуватив Бузову в причетності до захоплення банку в Москві

Російський продюсер Андрій Разін заявив, що захоплення заручників в одному з відділень Альфа-банку в Москві було інсценоване з метою пропіарити співачку Ольгу Бузову.

Нагадаємо, що зловмисник увірвався в приміщення і почав вимагати зустрічі з артисткою. За словами Разіна, такий "зухвалий" хід із захопленням банку придумав один з менеджерів артистки, передає Telegram-канал "Звездач".

Андрій Разін і Ольга Бузова

"Таким зухвалим шляхом один з менеджерів співачки та телеведучої підмовив цього молодого чоловіка до захоплення банку. Якщо ця інформація підтвердиться, то це верх нахабства і категорично неприпустимо", – написав Разін на своїй сторінці Instagram. Зазначається, що згодом цей пост був видалений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Бузова відреагувала на вимогу загарбника банку про зустріч з нею.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.