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28 травня • оновлено в 19:42
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"Це верх нахабства!" Разін звинуватив Бузову в причетності до захоплення банку в Москві

2.4т
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Російський продюсер Андрій Разін заявив, що захоплення заручників в одному з відділень Альфа-банку в Москві було інсценоване з метою пропіарити співачку Ольгу Бузову.

Нагадаємо, що зловмисник увірвався в приміщення і почав вимагати зустрічі з артисткою. За словами Разіна, такий "зухвалий" хід із захопленням банку придумав один з менеджерів артистки, передає Telegram-канал "Звездач".

Андрій Разін і Ольга Бузова

Андрій Разін і Ольга Бузова

"Таким зухвалим шляхом один з менеджерів співачки та телеведучої підмовив цього молодого чоловіка до захоплення банку. Якщо ця інформація підтвердиться, то це верх нахабства і категорично неприпустимо", – написав Разін на своїй сторінці Instagram. Зазначається, що згодом цей пост був видалений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Бузова відреагувала на вимогу загарбника банку про зустріч з нею.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Ольга Бузова Андрій Разін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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