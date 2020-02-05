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7 лютого • оновлено в 09:27
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"Це ваше особисте пекло наяву!" Зірка серіалу "Універ" звернулася із закликом до Христини Асмус

2.6т
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Російська актриса Христина Асмус закликала передплатників користуватися сервісами для зберігання особистих даних, однак її колега Наталя Рудова настійно порадила цього не робити.

У своєму Instagram-акаунті дружина Гаріка Харламова розповіла про те, як у неї зламався телефон на Мальдівах, і вона змушена була відновлювати особисту інформацію. Після цього зірка фільму "Текст" закликала користуватися хмарними сервісами.

Я вас благаю, робіть бекапи всіх фото, відео, заміток і контактів, які вам важливі !! 📲 Зберігайте все на еті..как їх там ... Айтюнс або айклауд (я фіг знає що це за біс такий 😂), користуйтеся хмарами, флешками (якщо вони існують ще)))))), жорстким дисками і всім, чим тільки можна! 💿 Мене, блін, попередній випадок (коли у мене безповоротно віддалилося понад 13 тисяч файлів) взагалі нічому не навчив! 🤦🏼♀️ Коротше, тут на Мальдівах у мене накрився телефон 😭🤬 Ось прям зовсім. Ось прям сказали хана йому і точка. Два дня його рятували кращі айтішники всієї Мальдів. Я не знаю як вони це зробили, але спочатку по супер пупер складною спец схемою вдалося все-все файли з нього дістати, а ще через добу поставити на ноги 🔥🤟🏻 Так так, що всі відкриті програми на момент кердик залишилися в такому ж стані . @luxnorthmale, чарівники, рідненькі, ще раз спасибі-спасибі-спасибі !!!!!!! 👏🏻 Купила хард собі тут, так шо прогрес !! 🤪 А у вас були історії з втратою даних? 🤯

Публікація від Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Я вас благаю, робіть бекапи всіх фото, відео, заміток і контактів, які вам важливі !! Зберігайте все на цих..як їх там ... Айтюнс або айклауд ..." – написала Асмус.

У коментарях несподівано їй написала актриса Наталя Рудова, яка закликала ні в якому разі не користуватися iCloud.

"Це ваше особисте пекло наяву!" Зірка серіалу "Універ" звернулася із закликом до Христини Асмус

"Ніколи! Ніколи не користуйтеся айклауд !!!! Це ваше особисте пекло наяву! Це те, що може забрати будь-який мало-мальськи підкований зломщик!" – відреагувала вона.

Втім, інші передплатники розкритикували Рудову і не погодилися з її позицією.

Як повідомлялося раніше, Христина Асмус дала відповідь на питання про те, чи є у неї целюліт.

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