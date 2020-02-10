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10 лютого • оновлено в 19:05
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"Це туфта, я не вірю!" Лідер "Бумбокс" підтримав підозрюваних у справі Шеремета. Відео

1.6т
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Український співак, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк підтримав підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Так, він заявив, що на його думку, ці люди невинні, поки не доведуть зворотного. Крім того, Хливнюк зазначив, що особисто знайомий з одним із підозрюваних – Андрієм Антоненко, – і він "не та людина, яка могла б підступно організувати вбивство". Про це співак розповів в інтерв'ю виданню "КП в Україні" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк

Фото: centernews.com.ua

"Проблема цього судилища в тому, що високі обличчя нашої держави звинуватили людей, сказали, що справа вже розкрита, і презумпція невинності була грубо порушена. Тут мова не йде про тиск якихось відомих людей, в тому числі мене, які можуть впливати на правосуддя. Тут мова йде про захист основних прав людини, громадянина... Ці люди, на мою думку невинні, поки ви не доведете зворотного. Наприклад, Антоненко я знаю 20 років! Я не вірю в те, що він зробив це вбивство. Він не святий, але вже точно не вбивця. За ці роки я зміг зрозуміти, що він на таке не здатний: підступно організувати злочинну групу, в якій чомусь опинилися дитячий лікар і медсестра", – зазначив Хливнюк.

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Він також додав, що всі звинувачення проти його знайомого та інших підозрюваних – "якась туфта". І все, що зараз відбувається, доводить його до істеричного сміху.

"Це туфта, я не вірю!" Лідер "Бумбокс" підтримав підозрюваних у справі Шеремета. Відео

Фото: galinfo.com.ua

"Ну почекайте, це якась... туфта! Ну дуже на неї схоже, принаймні. Давайте дочекаємося суду і подивимося. Однак все те, що зараз відбувається... Я сміюся крізь сльози. Доказів, що ці люди винні, нам поки що не надали", – підсумував Хливнюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Хливнюк висловився про українських зірок в Росії.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Павло Шеремет Андрій Хливнюк
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Для суда это не аргумент
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