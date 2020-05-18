"Це трагедія": Джамала поділилася історією про депортацію сім'ї з Криму 1944 року

Українська співачка Джамала в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу поділилася трагічною історією, яка трапилася в її родині 18 травня 1944 року.

Так, вона згадала про те, як її прабабусю Назилхан депортували з Криму разом із п'ятьма маленькими дітьми. Відповідну історію Джамала описала на особистій сторінці в Instagram.

Джамала Фото: instagram/jamalajaaa

"Хочу розповісти вам про 18 травня 1944 року. Це дуже особиста історія. Це трагедія моєї сім'ї. Вранці 18 травня мою прабабусю Назилхан із п'ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони й відправили в Середню Азію. І це в час, коли вона чекала на чоловіка з війни. Їхали вони в жахливих умовах майже два тижні. Найменша дитина, донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку не дали поховати, радянські солдати забрали її в матері", – поділилася Джамала.

Співачка також додала, що знала свою прабабусю – у них були теплі стосунки. Однак тоді вона була занадто маленькою, щоб розпитати більше про той день. Тому пізніше їй не раз розповідали про цю трагічну дату батьки.

Сім'я Джамали Фото: instagram/jamalajaaa

"Мені пощастило, я знала свою прабабусю, дитиною спілкувалася з нею. Хоча я була дуже маленькою, щоб розпитати більше. Але я пам'ятаю, що мої дідусь і бабуся, мої батьки розповідали історію цього дня. Щоб ми з сестрою знали та пам'ятали. Багато людей загинуло, зникли безвісти, не народилися... Переписана і загублена справжня історія, знищена архітектура, культура. Неможливо оцінити всі втрати. Найменше, що ми всі можемо зробити – пам'ятати", – підсумувала Джамала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Джамала вразила виконанням пісні Arcade під час другого півфіналу онлайн-концерту Євробачення-2020.