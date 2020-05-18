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18 травня • оновлено в 16:02
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"Це трагедія": Джамала поділилася історією про депортацію сім'ї з Криму 1944 року

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Українська співачка Джамала в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу поділилася трагічною історією, яка трапилася в її родині 18 травня 1944 року.

Так, вона згадала про те, як її прабабусю Назилхан депортували з Криму разом із п'ятьма маленькими дітьми. Відповідну історію Джамала описала на особистій сторінці в Instagram.

Джамала

Джамала

Фото: instagram/jamalajaaa

"Хочу розповісти вам про 18 травня 1944 року. Це дуже особиста історія. Це трагедія моєї сім'ї. Вранці 18 травня мою прабабусю Назилхан із п'ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони й відправили в Середню Азію. І це в час, коли вона чекала на чоловіка з війни. Їхали вони в жахливих умовах майже два тижні. Найменша дитина, донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку не дали поховати, радянські солдати забрали її в матері", – поділилася Джамала.

Співачка також додала, що знала свою прабабусю – у них були теплі стосунки. Однак тоді вона була занадто маленькою, щоб розпитати більше про той день. Тому пізніше їй не раз розповідали про цю трагічну дату батьки.

Сім'я Джамали

Сім'я Джамали

Фото: instagram/jamalajaaa

"Мені пощастило, я знала свою прабабусю, дитиною спілкувалася з нею. Хоча я була дуже маленькою, щоб розпитати більше. Але я пам'ятаю, що мої дідусь і бабуся, мої батьки розповідали історію цього дня. Щоб ми з сестрою знали та пам'ятали. Багато людей загинуло, зникли безвісти, не народилися... Переписана і загублена справжня історія, знищена архітектура, культура. Неможливо оцінити всі втрати. Найменше, що ми всі можемо зробити – пам'ятати", – підсумувала Джамала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Джамала вразила виконанням пісні Arcade під час другого півфіналу онлайн-концерту Євробачення-2020.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Джамала
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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