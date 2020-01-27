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27 січня • оновлено в 13:43
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"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж

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Російська співачка Алла Пугачова опублікувала нове фото, на якому продемонструвала яскравий макіяж.

Знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

hyser.com.ua

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"Всім жінкам 70 плюс": Пугачова поділилася лайфхаком для жінок

На фотографії 70-річна Пугачова позує з яскраво-червоними губами.

"З ранку? Губи червоні? Бережись! Небезпечна я", – підписала знімок примадонна.

Втім, більшість підписників не оцінили яскравий макіяж співачки. Під публікацією користувачі розкритикували зовнішній вигляд Пугачової.

"Це жахливо", "На жаль, за допомогою обробки фото молодість не повернути", "Нічого від колишньої краси і харизми", "Жах, що красивого?", "Вмійте старіти красиво", – писали користувачі.

"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж
"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж
"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж
"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж
"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж
"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж
"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж
"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж
"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж
"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж
"Це смішно і жалюгідно": Пугачову розгромили через яскравий макіяж

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей – дочку Лізу і сина Гаррі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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