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2 жовтня • оновлено в 19:27
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"Це шлак, дно телебачення": чиновник здивував мережу розповіддю про шоу Фреймут

19.9т Читати матеріал російською

Начальник департаменту Центру психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України Артем Осипян здивував мережу своєю розповіддю про те, як відвідав шоу Ольги Фреймут на телеканалі "Інтер".

Так, він зазначив, що під час зйомки шоу його звинуватили в наркоманії, а також звинуватив ведучу в провокаціях і маніпуляціях.

"Це шлак, дно телебачення": чиновник здивував мережу розповіддю про шоу Фреймут
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"Перше питання, яке мені задає Ольга: "А що ж ви так погано моніторинг робите, що у нас в кожному дворі продають наркотики?". Ми не МВС, СБУ або поліція. Тому це не наші обов'язки, м'яко кажучи, не за адресою. Це я пояснив. Потім начебто все добре, мене запитують про статистику, я розповідаю... Як раптом мене на півслові перебиває "експерт", питаючи "Артеме, а ви курили колись марихуану?". Питання, м'яко кажучи не в тему", – написав Осипян.

Після того, як він дав позитивну відповідь, на Осипяна посипалися звинувачення.

"Мене на цій передачі вирішили зробити не просто бездіяльним держпрацівником, а й "наркоманом". До речі, саме це слово вживає Ольга Фреймут і фактично всі на цьому ток-шоу. Цей "працівничок" почав пробувати доводити всім, що з марихуани починається залежність. Що частково правда, але далеко не завжди! На жаль, Ольга не припинила образи в мою сторону", – зазначив чоловік.

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У результаті, Осипян написав, що не хотів би, щоб кадри з його участю потрапили в ефір, оскільки вони будуть спотворені.

"Телеканал Інтер та проект Ольги Фреймут – це шлак, дно телебачення. Вони намагаються зробити шоу, але їм не цікава правда про наркотики і статистику в Україні. Вони роблять гроші на скандалах та інтригах. Вибачте, але я таким не займаюся. І я б не хотів, щоб в ефір вийшли кадри з моєю участю. У зворотному випадку я буду захищати свої права, оскільки ви напевно захочете вирізати сюжет у дуже спотвореному вигляді – чим ви регулярно і займаєтеся", – додав Осипян.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська телеведуча Ольга Фреймут у білій сорочці на ліжку поділилася секретом успіху з шанувальниками.

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Ольга Фреймут
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Лавренюк Олена
Лавренюк Олена
Взагалі,я дивуюся,як можна дивитися а тим більше приймати участь в українських ток шоу.Звичайно крім розважальних,Пару раз спробувала переглянути,то це просто дурня.Беруть якусь так звану,,проблему'і починається,перевертають з ніг на голову,маніпулюють фактами,показують так званих експертів.Не ходіть і не дивіться,це марно витрачений час.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так все правильно сказал)))Фреймут это отстойная страшная полячка которую даже так сказать муж выгнал нах из Англии)))неужели кто-то смотрит этот срам с этой конченный дурой?))))
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
я не знаю людей которые этот отстой смотрят, это такая х,,,,,, кому она и ее х,,,.нужна? отстой и галиматья, реклама ее кишечника содержательней чем программа ,
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