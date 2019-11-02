"Це секс!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичною фотосесією

Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників пікантною фотосесією.
Модель Playboy позувала у відвертих позах, вибравши для знімків панчохи і корсет з дуже глибоким декольте, блиснувши пишними грудьми. Відповідними кадрами вона поділилася із шанувальниками в Instagram.
"Є люди, поруч з якими, я розумію, що "про фотографія", також, як і "про секс", я знаю все", – підписала вона під фото.
Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії
instagram / da_astafieva
Відверта фотосесія Астаф'євої викликала ажіотаж в коментарях. Шанувальники були в захваті від фігури співачки.
Астаф'єва в спокусливій позі
instagram / da_astafieva
"Яка ж ви спокуслива", "Даша, ви секс", "Крута дівчинка! Захоплююся вами", "Чоловікам подобається, а жінки заздрять", "Настільки сексуально і в той же час чуттєво. Обожнюю", – прокоментували фанати.
Даша Астаф'єва в білизні
instagram / da_astafieva
Оголена Астаф'єва
instagram / da_astafieva
Даша Астаф'єва з оголеними сідницями
instagram / da_astafieva
Астаф'єва з голими грудьми
instagram / da_astafieva
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Астаф'єва блиснула голими грудьми на камеру, розбурхавши численних шанувальників пікантними кадрами.
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