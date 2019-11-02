"Це секс!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичною фотосесією

Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників пікантною фотосесією.

Модель Playboy позувала у відвертих позах, вибравши для знімків панчохи і корсет з дуже глибоким декольте, блиснувши пишними грудьми. Відповідними кадрами вона поділилася із шанувальниками в Instagram.

"Є люди, поруч з якими, я розумію, що "про фотографія", також, як і "про секс", я знаю все", – підписала вона під фото.

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії instagram / da_astafieva

Відверта фотосесія Астаф'євої викликала ажіотаж в коментарях. Шанувальники були в захваті від фігури співачки.

Астаф'єва в спокусливій позі instagram / da_astafieva

"Яка ж ви спокуслива", "Даша, ви секс", "Крута дівчинка! Захоплююся вами", "Чоловікам подобається, а жінки заздрять", "Настільки сексуально і в той же час чуттєво. Обожнюю", – прокоментували фанати.

Даша Астаф'єва в білизні instagram / da_astafieva

Оголена Астаф'єва instagram / da_astafieva

Даша Астаф'єва з оголеними сідницями instagram / da_astafieva

Астаф'єва з голими грудьми instagram / da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Астаф'єва блиснула голими грудьми на камеру, розбурхавши численних шанувальників пікантними кадрами.

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