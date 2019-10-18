"Це розчарування": Лорак розповіла нові подробиці розлучення з чоловіком

Українська співачка Ані Лорак розповіла нові подробиці про розлучення з Муратом Налчаджиоглу та реакцію на це доньки Софії.

Відповідне зізнання вона зробила в інтерв'ю журналу "ОК", уточнивши, що деякий час вагалася перед прийняттям остаточного рішення, передає "Комсомольская правда".

"Розлучення було болісним. Я не вірю, коли хтось стверджує, що розлучення пройшло приємно й легко. Будь-яке розлучення – це трагедія: це боляче, це сумно, це розчарування. Так, ти відчуваєш розчарування... у близькій людині. Я оптиміст, я до останнього намагалася вирулити і переконувала себе, що все буде добре, що все владнається. Адже багато родин так живуть", – зазначила співачка.

Ані Лорак з Муратом Налчаджиоглу і донькою Караван Україна

За словами Лорак, вона коливалася перед подачею документів, тому що вони прожили в шлюбі 14 років, протягом яких були справжні почуття. Артистка не думала, що опиниться в такій ситуації.

"Я підготувала Софію, розповіла, що у дорослих бувають такі ситуації, що вони живуть разом, а потім виходить, що вони не збігаються в якихось важливих речах, характерах, ще в чомусь. До того ж вона була свідком наших сцен, з'ясування відносин. Софії 8 років, вона вже багато чого розуміє. Я пояснила, що у неї завжди будуть мама й тато, які любитимуть її, що в її житті нічого не зміниться", – підкреслила Лорак.

Вона також розповіла, що Мурат і до розлучення мало брав участь у вихованні доньки. І зараз він продовжує з'являтися, як гість на святі.

Ані Лорак з дочкою Софією instagram.com/anilorak

"Щоб не відчувала особисто я, як б не переймалася, це не повинно жодним чином впливати на дочку, на її психіку. Але для її ж здоров'я й розвитку вона має бачити правильне ставлення чоловіка до жінки", – підсумувала Лорак.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!