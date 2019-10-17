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18 жовтня • оновлено в 02:38
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"Чия мова, того країна": Мухарський жорстко пройшовся по російськомовних українцях

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Російськомовні українці, які за 28 років незалежності не перейшли на державну мову, фактично є росіянами.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський. За його словами, бути чи не бути українцем – свідомий вибір кожного.

"Наші доморощені малороси досі намагаються бути голубами миру, але насправді є об'єктами маніпуляції з боку Російської імперії, яка чітко розуміє – чия мова, того країна", – наголосив телеведучий.

"Я висловлю крамольну для багатьох думку. Для мене російськомовні українці – це росіяни. Я пройшов стадію аналізу ситуації і зрозумів, що не відрізнити українця в Мюнхені, Нью-Йорку чи в Стамбулі, якщо він говорить російською. Для мене це росіянин. А потім виявляється – "я украінєц, очєнь люблю Украіну, я із Харькова, Одєсси, но так получілось, что я нє могу разговарівать..." – зазначив Мухарський.

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Актор розповів, що він теж виріс у російськомовній родині.

"Мої батьки і все оточення були російськомовними. Але це свідомий вибір. Якщо на 28-му році незалежності ти говориш російською – це твій свідомий вибір "русского міра". Крапка", – підсумував він.

"Чия мова, того країна": Мухарський жорстко пройшовся по російськомовних українцях

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Антін Мухарський заявив, що місто Львів зазнало значної русифікації, тоді як у Києві української мови побільшало.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Антін Мухарський
Місце
Україна
Теги
російська мова українська мова
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