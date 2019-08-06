"Це Пугачова перевдяглася": мережу розбурхала бабуся, котра обізвала Полякову коровою

Українська співачка Оля Полякова поділилася із шанувальниками відео з невідомою бабусею, яка зіпсувала її афішу в Чернівцях.

Так, старенька маркером замалювала кілька літер у назві шоу Полякової, через що напис "Королева ночі" перетворилася на "Корова ночі". Відео артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот із відео

"Впізнали цю переодягнену артистку?", – жартівливо підписала відео Полякова.

"Це напевно Пугачова перевдяглася", "Нічого нового, типова заздрісна баба", "Все правильно зробила, а то світить то цицьками, то д*пою. Ще й маркер із собою носить. Напевно, вже багатьох артистів на чисту воду вивела", "Бабуся не потерпить конкурентів у ночі", "Однокласниця, напевно", – пишуть у мережі.

Зазначимо, що Полякова часто тішить шанувальників відвертими знімками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова дала жорстку відсіч своїм фоловерам у соціальних мережах, які критикували її за відверті фото і застосування фотошопу.

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