"Це просто секс!" Дорофєєва завела мережу відвертим фото

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Так, на фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в спокусливій білизні. Свій образ Дорофєєва доповнила синіми ботфортами й курткою такого ж кольору.

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Прихильники були щиро захоплені новим знімком співачки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо переглянути й інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва у відвертій білизні Фото з Instagram

Спокуслива Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком у бікіні, який викликав фурор у мережі.

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