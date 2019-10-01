Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 14:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Це просто секс!" Дорофєєва завела мережу відвертим фото

Читати матеріал російською

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Так, на фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в спокусливій білизні. Свій образ Дорофєєва доповнила синіми ботфортами й курткою такого ж кольору.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Новини
"Досить збуджувати!" Напівгола Каменських схвилювала мережу пікантним фото

Прихильники були щиро захоплені новим знімком співачки. Вони засипали її компліментами.

"Це просто секс!" Дорофєєва завела мережу відвертим фото
"Це просто секс!" Дорофєєва завела мережу відвертим фото
"Це просто секс!" Дорофєєва завела мережу відвертим фото
"Це просто секс!" Дорофєєва завела мережу відвертим фото
"Це просто секс!" Дорофєєва завела мережу відвертим фото

Пропонуємо переглянути й інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва у відвертій білизні

Надя Дорофєєва у відвертій білизні

Фото з Instagram

Спокуслива Надя Дорофєєва

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком у бікіні, який викликав фурор у мережі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
37
19
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
асп асп
асп асп
Так а де "вареники"?, или баб в купальниках на пляже ни видали, или сексуально озабоченные?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну не знаю выглядит как обычная средненькая повія,ничего особенного
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Артеллерист Моня, Это диагноз, Моня. Ты просто привык, что тебя окружают одни лишь обычные средненькие шлендры - вот и чешешь всех под одну гребенку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel