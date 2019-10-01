"Це просто секс!" Дорофєєва завела мережу відвертим фото

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками відвертим знімком.
Так, на фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в спокусливій білизні. Свій образ Дорофєєва доповнила синіми ботфортами й курткою такого ж кольору.
Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Прихильники були щиро захоплені новим знімком співачки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо переглянути й інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Надя Дорофєєва у відвертій білизні
Фото з Instagram
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком у бікіні, який викликав фурор у мережі.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!