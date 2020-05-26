"Це прикро!" Зірка "Сватів" Добринін поскаржився на проблеми в кар'єрі через серіал

Російський актор Микола Добринін, який зіграв Мітяя в серіалі "Свати" зізнався, що йому дуже складно отримати цікаву роль.

Так, за словами артиста, після того, як він прославився завдяки цьому ситкому, режисери стали бачити в ньому виключно типаж Мітяя. І це дуже ображає Добриніна, пише Starhit.

Микола Добринін Фото: belnovosti.by

"На превеликий жаль, після "Сватів", які дійсно дали мені шалену народну любов, багато режисерів бачать в мені тільки Мітяя. А це прикро", – заявив актор.

Кадр із серіалу "Свати" Фото: starhit.ru

Зазначимо, що спочатку Добринін повинен був зіграти епізодичну роль в "Сватах". Але його образ вийшов таким яскравим і настільки полюбився глядачеві, що актор грає свого персонажа вже десять років.

До речі, раніше ходили чутки, що Добринін пішов з серіалу, оскільки втомився бути "блазнем" для сім'ї Ковальових і Будько. Правда, інформація так і не підтвердилася.

Микола Добринін в серіалі "Свати" Фото: nsn.fm

Микола Добринін – заслужений артист Росії. Він знімався у фільмах та серіалах "Прощай, шпана замоскворецька", "Маргарита Назарова", "Людмила Гурченко", "Молодіжка", "Мій улюблений тато", "Будинок з ліліями", "Пес рудий", "Дідусь моєї мрії", "Будинок на узбіччі", "Близький ворог".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися фотографії та відео зі зйомок сьомого сезону "Сватів", які вийдуть на екрани не раніше 2021 року.