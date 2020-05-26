"Це прикро!" Зірка "Сватів" Добринін поскаржився на проблеми в кар'єрі через серіал

Російський актор Микола Добринін зізнався, що роль Мітяя в серіалі "Свати" принесла йому славу, але при цьому залишила незгладимий відбиток на його творчій репутації.

Так, за словами артиста, багато режисерів тепер бачать в ньому виключно типаж Мітяя. І це дуже ображає Добриніна, пише Starhit.

Микола Добринін Фото: belnovosti.by

"На превеликий жаль, після "Сватів", які дійсно дали мені шалену народну любов, багато режисерів бачать в мені тільки Мітяя. А це прикро", – заявив актор.

Кадр із серіалу "Свати" Фото: starhit.ru

Зазначимо, що спочатку Добринін повинен був зіграти епізодичну роль в "Сватах". Але його образ вийшов таким яскравим і настільки полюбився глядачеві, що актор грає свого персонажа вже десять років. До речі, раніше ходили чутки, що Добринін пішов з серіалу, оскільки втомився бути "блазнем" для сім'ї Ковальових і Будько. Правда, інформація так і не підтвердилася.

Микола Добринін в серіалі "Свати" Фото: nsn.fm

Микола Добринін – заслужений артист Росії. Він знімався у фільмах та серіалах "Прощай, шпана замоскворецька", "Маргарита Назарова", "Людмила Гурченко", "Молодіжка", "Мій улюблений тато", "Будинок з ліліями", "Пес рудий", "Дідусь моєї мрії", "Будинок на узбіччі", "Близький ворог".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися фотографії та відео зі зйомок сьомого сезону "Сватів", які вийдуть на екрани не раніше 2021 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.