"Це Потап у спідниці!" Український репер яскраво висловився про творчість Jerry Heil

Український музикант і шоумен Потап (Олексій Потапенко, ПТП) висловився про творчість співачки Jeryy Heil, назвавши її "Потапом в спідниці".

Про це йшла мова в новому випуску шоу Потапа і Позитиву 2POPODCAST. Гостем 6 випуску став лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич, відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Артисти поговорили про творчість, створення музики і обговорили творчість молодої української співачки Jerry Heil.

"Jerry Heil, на мою думку, один з дуже близьких мені по духу авторів, тонко відчуває тенденції. Це Потап в спідниці. Я думаю, що у неї велике майбутнє", – висловився ПТП.

Галич, в свою чергу, розповів, як відсвяткував день народження на карантині, чому дотримується посту щороку, і зізнався, що в кризовий момент збирався звернутися по допомогу до Потапа.

Женя Галич, Потап і Позитив в 2POPODCASTшоу кадр відео

"Коли у 2018 році я втратив татка, коли нічого не виходило, я подумав, що це вже кінець – перша людина з індустрії, до якої я хотів піти, це ти. Я думав, подзвоню, Льоха скаже, як треба робити", – висловився Женя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно шоумен Потап (Олексій Потапенко) презентував новий кліп і трек під назвою "Вдома". У новому треку артист порівняв карантин із в'язницею і показав свою дружину Настю Каменських в ліжку без макіяжу.