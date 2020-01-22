"Це початок репресій": популярний комік поскаржився на переслідування в РФ

Популярний стендап-комік Олександр Долгополов, який нещодавно розкритикував російську владу і російське суспільство, поскаржився на переслідування в РФ. Так, він заявив, що його почала шукати поліція.

Відповідне відео Долгополов розмістив на своєму Youtube-каналі.

"Сьогодні в моєму житті трапилася приголомшлива, важлива подія. Друга важлива подія після того, як на мене відкрили полювання гопники. Сьогодні новий щабель в кар'єрних сходах – полювання на мене відкрила держава", – сказав комік.

"У петербурзький стендап-клуб HopHead надійшов лист із Міністерства внутрішніх справ, це, якщо ви не знали головні бандити країни. Вони проводять розслідування і намагаються дізнатися про мене через те, що вони подивилися відео "Новий час жартів", – каже Долгополов.

(Обережно, на відео присутня ненормативна лексика)

"Всі ми розуміємо, що це початок, фактично, репресій. І я дуже наляканий. Я впевнений, що краще не буде, я впевнений, що у мене починаються проблеми. Певний час я був збентежений, бо я виступаю вже кілька років. Я дозволяю собі досить відкриті висловлювання проти чинної влади і нічого зі мною не відбувалося. В певний момент я почав сумніватися, чи дійсно ця влада настільки погана. Але, можете не переживати, вона дійсно настільки погана, що відправляє запити, замість того щоб боротися зі справжньою злочинністю вона намагається дізнатися подробиці про хлопця, який розповідає жарти", – сказав він.

"Ось таке чудове повідомлення прийшло у петербурзький стендап-клуб, з чого можна зробити висновок, що Росія все ще на шляху до бездонної прірви безумства", – написав Долгополов на своїй сторінці в Instagram.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і відеоблогер Данила Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.

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