"Це пи*дець": Собчак розгромила Волочкову за зовнішній вигляд

Російська телеведуча Ксенія Собчак розкритикувала епатажну балерину Анастасію Волочкову за вибір одягу.

Вона в грубій формі охарактеризувала гардероб подруги в ефірі шоу "Обережно, Собчак" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Настю, пишноти твоєї – це пі**ец, я тобі чесно можу сказати. Ти ж іще цілком собі ого-го! Ну що це?! Та ладно, не ходиш, невже випадково. Ну це якась ринкова циганка", – розкритикувала Собчак.

Ксенія Собчак і Анастасія Волочкова скріншот

Волочкова погодилася на стилістичний експеримент, щоб зовнішній вигляд відповідав смакам телеведучої та глядачів. Собчак привела в будинок до балерини провідних фахівців, які "навіть із Насті Рибки зробили людину".

У результаті Волочкову причепурили в незвичайний піджак відомого бренду, джинси-варенки і червоні туфлі-човники.

Але балерина не погодилася з думкою фахівців, тому що їй подобається все "жіночне, те, що обтягує". "Просто ци**ки не треба було робити четвертого розміру, а так взагалі все відмінно", – вколола її телеведуча.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час екскурсії по дому Волочкова відвела Собчак в баню, де вони одна одну сильно відшмагали віниками і пригадали старі образи.

Більше того, поки Волочкову приводили до ладу телеведуча вирішила дослідити її кімнату на предмет "присутності чоловіка" і натрапила на непристойний предмет, який вирішила не показувати в ефірі.

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