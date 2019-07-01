"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі

Коханку українського співака Віктора Павліка і за сумісництвом його концертного директора Катерину Репяхову атакували хейтери в мережі.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина відповіла на критику на її адресу. Нагадаємо, що до 25-річної Катерини артист пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив у шлюбі 7 років.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова Фото: instagram/repyahovakate

"Для мене це справжнє випробування, навчитися жити з цим всім і не пропускати через себе всю гидоту. Чим більше людей знають, тим менше хочеться ділитися потаємним. Наше суспільство обмежене і злісне...Однак ми краще будемо брати приклад з людей про яких я писала, ніж слухати моралі великих коментаторів! Всім кохання, бо воно точно робить цей світ кращим", — заявила дівчина.

Катерина Репяхова Фото: instagram/repyahovakate

Катерина Репяхова Фото: instagram/repyahovakate

Зазначимо, що багато користувачів мережі побажали парі щастя.

Однак знайшлися і ті, хто написав, що Катерина "розлучниця" і "дівчина легкої поведінки".

Віктор Павлік та Катерина Репяхова Фото: instagram/repyahovakate

Катерина Репяхова Фото: instagram/repyahovakate

Катерина Репяхова Фото: instagram/repyahovakate

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлік розповів історію кохання зі своєю новою обраницею Катериною Репяховою.

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