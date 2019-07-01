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"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі

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Коханку українського співака Віктора Павліка і за сумісництвом його концертного директора Катерину Репяхову атакували хейтери в мережі.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина відповіла на критику на її адресу. Нагадаємо, що до 25-річної Катерини артист пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив у шлюбі 7 років.

"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі

Віктор Павлік та Катерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

"Для мене це справжнє випробування, навчитися жити з цим всім і не пропускати через себе всю гидоту. Чим більше людей знають, тим менше хочеться ділитися потаємним. Наше суспільство обмежене і злісне...Однак ми краще будемо брати приклад з людей про яких я писала, ніж слухати моралі великих коментаторів! Всім кохання, бо воно точно робить цей світ кращим", — заявила дівчина.

"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі

Катерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі

Катерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

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Зазначимо, що багато користувачів мережі побажали парі щастя.

"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі
"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі
"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі

Однак знайшлися і ті, хто написав, що Катерина "розлучниця" і "дівчина легкої поведінки".

"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі
"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі
"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі
"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі

Віктор Павлік та Катерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі

Катерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

"Це паскудство!" Коханку Віктора Павліка розгромили в мережі

Катерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлік розповів історію кохання зі своєю новою обраницею Катериною Репяховою.

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Особа
Віктор Павлик
Місце
Україна
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Дура девка! На что расчитывает? Пусть Витя маленько погуляет. Это ему для вдохновения необходимо.
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