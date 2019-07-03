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"Це огидно": Андерсон показала сліди насильства від футболіста

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Американська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон показала відео з лікарні після того, що ніби доводить насильство з боку екскоханого, французького футболіста Аділя Рамі.

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" також показала виписку з медустанови (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Андерсон довела насильство з боку Рамі

Андерсон довела насильство з боку Рамі

Днями актриса опублікувала листування Рамі з передбачуваною коханкою і звинуватила його в жорсткому поводженні, що призвело до травм. Однак футболіст відразу ж спростував заяву Андерсон.

Памела Андерсон в лікарні

Памела Андерсон в лікарні

"Ті, хто знають мене, розуміють, що насильство для мене неможливо. Якщо вона хотіла зачепити мене, то вибрала правильний спосіб. Вона в курсі, що для мене дійсно важливо захищати жінок від сімейного насильства. Я дуже поважаю їх. Це огидно з її боку", – відповів він.

Відповідь зірки не змусила себе чекати. Вона опублікувала кадри з клініки, де лікарі замотують їй зіпсовану руку еластичним бинтом.

Довідка Андерсон

Довідка Андерсон

"Я сказала в клініці, що це схоже на артрит. Просто не могла зізнатися доктору, що насправді це Аділь заподіяв мені біль. Я сказала про це сестрі й представнику його футбольного клубу. Сестра порадила мені бути терплячою. Я думала, що він зміниться", – пояснила актриса.

Чи є правдою те, про що розповідає Памела, покаже час. Однак її публічне звинувачення вже негативно вплинуло на Рамі. Його відсторонили від посади посла в благодійній організації Solidarité Femmes по боротьбі з побутовим насильством.

Untitled from Pamela Anderson on Vimeo.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андерсон і Рамі познайомилися на Каннському кінофестивалі в 2017 році. У 2018 році після виходу в фінал чемпіонату світу футболіст зробив їй пропозицію, на яку актриса відповіла відмовою.

В кінці червня Андерсон заявила, що той з нею грубо поводиться. Зокрема, вона сказала, ніби футболіст тягав її за волосся.

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Особи
Памела АндерсонАділь Рамі
Теги
шоу-бизнесвидеоспортплітки
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