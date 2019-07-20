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"Це недоречно": Катрін Деньов відмовилася відповідати на питання про Україну і Росію

1.5т Читати матеріал російською

Легендарна французька актриса Катрін Деньов, яка прибула в Україну на Одеський кінофестиваль, відмовилася відповідати на питання про Україну і Росію.

Як зазначає "КП в Україні", під час зустрічі з шанувальниками в Театрі музкомедії, кінодіва відмовилася відповідати на питання про ставлення до конфлікту між Україною і Росією.

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Актрисі вже 75 років

Актрисі вже 75 років

Фото: Телеканал Україна

"Яка ваша позиція щодо України і Росії? Проєвропейська або проросійська?" - пролунало запитання із залу.

"Мені ваше запитання здається недоречним. Я знаю, що Одеса - це Україна. Я щаслива тут знаходиться", - відповіла Деньов, чим викликала оплески залу.

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Деньов прилетіла в Україну на ОМКФ

Деньов прилетіла в Україну на ОМКФ

Фото: Телеканал Україна

Актриса також зізналася, що їй припали до душі українські помідори і вона навіть збирається забрати з собою в Париж насіння томатів, щоб вирощувати їх у себе вдома.

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Катрін Деньов

Катрін Деньов

Як раніше писав OBOZREVATEL, 12 липня, в Одесі відкрився ювілейний, 10-ий щорічний міжнародний кінофестиваль.

Захід триватиме до 20 числа, а одним з найбільш очікуваних гостей була актриса Катрін Деньов. Серед іменитих зірок на фестивалі помітили відому голлівудську актрису Роуз МакГоуен.

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