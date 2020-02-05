"Це не вона": фанати не впізнають екстремально схудлу Адель на новому фото

У мережі шанувальники обговорюють нове фото американської співачки Адель, яка не так давно шокувала результатами схуднення.

Так, знімок опублікував один з фан-клубів знаменитості в Instagram.

Адель Getty

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На чорно-білій фотографії Адель позує зі своїми друзями. Втім, увагу шанувальників привернуло обличчя зірки, яке, на думку фанатів, дуже змінилося останнім часом.

Так, користувачі зауважують, що співачка після схуднення не стала виглядати ідеально. Крім того, шанувальники переконані, що Адель вирішила скинути зайві кілограми через критику суспільства, що не дуже добре.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 2017 році Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок. А в 2019 році з'явилися чутки, що вона має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.

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