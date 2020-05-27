"Це не реаліті-шоу" Репер Серьога вперше прокоментував скандал з "викраденням" дітей

Популярний репер Серьога (Сергій Пархоменко) вперше публічно відповів на звинувачення ексдружини Поліни Ололо у викраденні їхніх двох синів.

Так, артист назвав колишню дружину "прекрасною людиною" і "автором власної реальності", яку вона щиро проживає. А також додав, що всі звинувачення Поліна повинна пред'явити в суді, адже зараз ці слова не мають юридичної сили. Відповідну публікацію Пархоменко опублікував на особистій сторінці в Facebook.

Репер Серьога Фото: facebook/SeryogaBook

"Для початку я можу і хочу сказати тільки хороше про матір моїх дітей. Вона – прекрасна людина з особливим почуттям материнської відповідальності. І її актуальне прагнення піклуватися про дітей і будь-якими засобами переконати громадськість в тому, що їхній батько недостойна та аморальна людина, ще до суду, продиктоване суворою необхідністю її життєвих обставин і надмірною вразливістю. Реальність така, що ми всі дивимося на світ по-різному, це нормально, і якщо, в поданні матері моїх дітей, батько її дітей викрадає їх і фальсифікує дозвільні документи, нам всім доведеться допустити, що вона, як автор своєї реальності, як мінімум щиро проживає її. Вона, до речі, досить переконлива у своїй версії того, що відбувається, на мою власну думку. Але, якщо вона має рацію, то їй варто довести мою провину в правовому полі та дати мені нести відповідне покарання ", – написав репер.

Поліна Ололо з дітьми Фото: instagram/polina_lola

Також Сергій пояснив, чому раніше не давав коментарів з приводу цього. Він чекав результату судового розгляду, в якому вирішиться, з ким із батьків будуть жити діти. Пархоменко зазначив, що при великому бажанні він давно б міг зробити з цього скандалу розважальне шоу, але оскільки ситуація стосується майбутнього його синів, він цього не зробив.

"Якби я хотів вирішувати мої особисті питання в форматі розважального реаліті-шоу, я б давно це зробив. Але оскільки питання стосується майбутнього моїх дітей, я вважаю це абсолютно неприйнятним. Жодної катастрофи в тому, що батьки іноді бачать процес виховання та освіти своїх дітей по-різному, немає власне.Коли не вдається прийти до спільного знаменника, справа вирішується в суді, для цього і існує суд. Тим більше зараз йдеться лише про визначення місця проживання з одним із батьків, а не про позбавлення батьківських прав або іншої надзвичайності, тому не потрібно драматизувати ситуацію", – зазначив артист.

Поліна Ололо і Сергій Пархоменко Фото: instagram / polina_lola

Разом з тим Пархоменко зазначив, що до рішення суду діти будуть з ним "при наявності у нього всіх дозвільних документів з боку їхньої мами".

Поліна Ололо з дітьми Фото: instagram/polina_lola

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Поліна Ололо заявила на репера Серьогу в поліцію, щоб побачити своїх синів.