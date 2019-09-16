"Це не надовго": Іво Бобул спрогнозував кінець кар'єри Винника

Народний артист України Іво Бобул вважає, що кар'єра відомого поп-співака Олега Винника скоро піде на спад.

Коментуючи популярність Винника в ефірі ObozTV, Бобул зазначив: "Знайшов свою нішу, співає ті пісні, які подобаються жінкам. Що я можу сказати? Я 45 років тут, а він тільки приїхав".

"Він має свою нішу, він розуміє, що це не надовго. Рано чи пізно цей жалюгідний "Ласковый май" закінчується", – вважає народний артист.

На думку Бобула, це трапиться, коли прийде інше покоління: "Він веде зараз своє покоління, воно трохи виросте, і їм уже ці пісні не будуть потрібні. А ті, знизу, його не розуміють".

При цьому народний артист визнав, що у Винника є хоч і "невеликий", але талант, оскільки "кожна людина талановита".

dsnews.ua

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