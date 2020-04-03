Російська співачка Лоліта Мілявська, яка днями зробила скандальну заяву про війну на Донбасі, знову висловилася.

Так, в інтерв'ю Ірині Шихман вона заявила, що проти "військових переворотів" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Я противник військових переворотів, я не можу чути постріли, я не можу, коли у мене за вікном на Таганці підривають петарди. Я боюся пострілів. Ось коли проїдеш Донецьк-Луганськ і відразу все розумієш про війну. Нічого романтичного у війні немає, це не кіно, це не закладка з штучною кров'ю, це - війна. Війна - це заціпеніння. Колись бачила, як жінку збила машина і у неї витік мозок. Я стояла і просто дивилася на це. Не могла відійти і закрити очі. І коли швидка вже накрила її простирадлом - з мене знялось заціпеніння. А війна - це коли мозок скрізь. Війна - це заціпеніння", - заявила Лоліта.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.

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