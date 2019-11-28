"Це не інтернат": як склалася доля 10-річної внучки померлої зірки "Бригади"

Після смерті російської актриси Олександри Назарової, яка прославилася роллю в серіалі "Бригада", її 10-річна внучка Саша залишилася сиротою. Як склалося життя дівчинки?

Як передає "СтарХит", опікунство над дівчинкою, батьки якої давно загинули, взяла сестра другого чоловіка актриси Олександра Михайлова і її племінниця Надія.

Олександра Назарова з онукою Сашею Старх

За словами подруги актриси, зараз Саша ходить до школи, однак незабаром має вирішитися питання про зачислення дівчинки в пансіон.

"У Саши все відмінно. Ходить до школи, вчиться добре. Скоро має вирішитися питання про зарахування дівчинки в пансіон при Міністерстві оборони, там вона продовжить освіту. Не подумайте, це не якийсь інтернат, щоб позбутися дитини. Навпаки, установа займається повним забезпеченням дітей, Сашенька буде виховуватися разом з іншими дівчатами. Вона не обов'язково зв'яже долю з військовою професією. Там багато різних напрямків", - розповіла подруга Назарової Наталя Потапова.

Олександра Назарова з онукою Сашею Рамблер

"У Сашеньки перехідний вік. За нею потрібне око та око! Величезне спасибі Сергію Никоненко, який влаштовує внучку Олександри Іванівни в пансіон. Він звернувся особисто до Сергія Шойгу – той допоміг. Саша вже була на співбесіді, чекаємо результатів. Думаю, її покійна бабуся схвалила б такі зміни!", - додала Потапова.

Олександра Назарова з онукою Сашею Газета.ру

Відомо, що зараз внучка актриса живе в двокімнатній квартирі, яка перейшла їй у спадок.

Олександра Назарова з онукою Сашею Газета.ру

Олександра Назарова з онукою Сашею кадр з відео

Внучка Олександри Назарової кадр з відео

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, актриса Олександра Назарова до останнього відчайдушно боролася за своє життя. Артистка потрапила до лікарні в липні поточного року, але через місяць померла на 80-му році життя.

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