Це моє слабке місце, – заражена коронавірусом Шоптенко розповіла про хворобу

Хореограф і учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко, у якій діагностували коронавірусну хворобу COVID-19, розповіла про свій стан і симптоми захворювання.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що повністю втратила нюх. Крім того, у Шоптенко сильний кашель і слабкість. За її словами, захворювання на коронавірусом "ні з чим не порівняти".

"Я чемпіонка світу з ГРВІ, усі щорічні грипи і віруси мої. Це, скажімо так, моє слабке місце, ніколи не хвалилася імунітетом. Якийсь час навіть стала просто не помічати хвороби і все переносила на ногах. Але зараз я захворіла ковідом і, зізнаюся, це ні з чим не порівняти. Я не буду розповідати про сильний кашель і неймовірну слабкість, хочу про відсутність нюху і смаку. Це вже точно зовсім новий досвід в моєму житті!", – написала вона.

Також Шоптенко розповіла про те, як намагалася прийняти втрату смаку та нюху.

"І так, 5 моїх стадій прийняття неминучого. А саме втрату смаку та нюху: Це я, напевно, запшикала ніс судинозвужувальними, тому і не відчуваю запахів"; "Та це якийсь помідор, селера, броколі, банан пісний попався!"; "Взагалі не бачу сенсу є, якщо не розумієш що і який смак"; "Ну нічого, поголодую трохи, ось і схудну"; "Гаразд, їсти все одно щось потрібно, щоб хоч якісь вітаміни отримувати, давай сконцентруємося на консистенції". Так ось що я вам по закінченню часу можу сказати. Поки найприємніше по консистенції грейпфрути! Хоча я ніколи їх не любила", – поділилася зірка.

alena_shoptenko / Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 вересня відбувся п'ятий прямий ефір проекту "Танці з зірками". Під час нього стало відомо, що Олена Шоптенко та її партнер, співак Олег Винник підхопили коронавірус, тому через хворобу не змогли виступити на паркеті.