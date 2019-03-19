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"Це мій тил": скандальний Полунін зробив нову заяву про Росію

2.3тЧитати матеріал російською

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який нещодавно зізнався, що отримує задоволення від ненависті в свою адресу, зробив чергову гучну заяву про РФ.

Так, в інтерв'ю виданню НТВ він повідомив, що Росія — це його тил і він буде робити все, щоб країни налагоджували відносини.

Сергій Полунін

Сергій Полунін

Скріншот з відео

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"Для мене важливо, щоб моя совість була чиста. Це був вибір. Вибір на певну сторону. Але для мене важлива власна правда і те, що я думаю. Росія — дорога для мене країна, і я не люблю неправду. Мистецтво цим і займається: воно з'єднує. І якщо я можу якось бути корисним, то із задоволенням робитиму все, щоб країни налагоджували відносини", — заявив Полунін.

Крім того, він зазначив, що звик іти проти течії і робити не те, чого від нього чекають.

Сергій Полунін

Сергій Полунін

Скріншот із відео

"Я завжди все роблю навпаки. Якщо рух іде в одну сторону, я намагаюся робити в іншу, щоб не боятися. Втрачаєш роботу, втрачаєш рекламу і зв'язки, але, коли одні двері закриваються, інші відкриваються. Тому мені дуже важлива Росія, для мене це такий тил, із яким я не можу впасти. Від Росії я можу рухатися далі і вже відновлювати якісь відносини та проекти", — говорить танцюрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Обоз хватит писать про гомосексуалистов. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Этот п*дик, ещё в старших классах бегал, писюн* искал. Какая паРаша, такие и кумиры. 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃. Вот же племя ордынское. Кремлеботы, сначала сос*и у русоботов, а потом, наоборот. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Путин Хуйло, Ну Портников своим свiдомим кумирам хорошее кино крутил...А вообще, Полунин когда тебя трахал, что он педик? Или тебя трахал знакомый, который трахал Полунина, тупое свiдоме бидло?
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Весеннее обострение,оно такое.
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Береги свой тыл,может быть тебе больно очень-очень 😁
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