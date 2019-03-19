"Це мій тил": скандальний Полунін зробив нову заяву про Росію

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який нещодавно зізнався, що отримує задоволення від ненависті в свою адресу, зробив чергову гучну заяву про РФ.

Так, в інтерв'ю виданню НТВ він повідомив, що Росія — це його тил і він буде робити все, щоб країни налагоджували відносини.

Сергій Полунін Скріншот з відео

"Для мене важливо, щоб моя совість була чиста. Це був вибір. Вибір на певну сторону. Але для мене важлива власна правда і те, що я думаю. Росія — дорога для мене країна, і я не люблю неправду. Мистецтво цим і займається: воно з'єднує. І якщо я можу якось бути корисним, то із задоволенням робитиму все, щоб країни налагоджували відносини", — заявив Полунін.

Крім того, він зазначив, що звик іти проти течії і робити не те, чого від нього чекають.

Сергій Полунін Скріншот із відео

"Я завжди все роблю навпаки. Якщо рух іде в одну сторону, я намагаюся робити в іншу, щоб не боятися. Втрачаєш роботу, втрачаєш рекламу і зв'язки, але, коли одні двері закриваються, інші відкриваються. Тому мені дуже важлива Росія, для мене це такий тил, із яким я не можу впасти. Від Росії я можу рухатися далі і вже відновлювати якісь відносини та проекти", — говорить танцюрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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