"Це мій тил": скандальний Полунін зробив нову заяву про Росію

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який нещодавно зізнався, що отримує задоволення від ненависті в свою адресу, зробив чергову гучну заяву про РФ.
Так, в інтерв'ю виданню НТВ він повідомив, що Росія — це його тил і він буде робити все, щоб країни налагоджували відносини.
Сергій Полунін
Скріншот з відео
"Для мене важливо, щоб моя совість була чиста. Це був вибір. Вибір на певну сторону. Але для мене важлива власна правда і те, що я думаю. Росія — дорога для мене країна, і я не люблю неправду. Мистецтво цим і займається: воно з'єднує. І якщо я можу якось бути корисним, то із задоволенням робитиму все, щоб країни налагоджували відносини", — заявив Полунін.
Крім того, він зазначив, що звик іти проти течії і робити не те, чого від нього чекають.
Сергій Полунін
Скріншот із відео
"Я завжди все роблю навпаки. Якщо рух іде в одну сторону, я намагаюся робити в іншу, щоб не боятися. Втрачаєш роботу, втрачаєш рекламу і зв'язки, але, коли одні двері закриваються, інші відкриваються. Тому мені дуже важлива Росія, для мене це такий тил, із яким я не можу впасти. Від Росії я можу рухатися далі і вже відновлювати якісь відносини та проекти", — говорить танцюрист.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Полунін спровокував скандал у мережі, ставши на захист Путіна.
Пізніше він похвалився татуюванням із президентом РФ, що набив у себе на грудях.
Також він дозволив собі висловлювання про рівність статей, дорікнувши чоловікам.
У відповідь на численні висловлювання Паризька опера офіційно відкликала запрошення Полуніну.
Згодом танцюрист узагалі закликав усіх молитися за Путіна, на якого "виливають багато брехні диявольські організації".
Пізніше він назвав Путіна "лідером усієї планети", а потім і зовсім вибухнув погрозами через нього.
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