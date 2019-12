"Це мій артист": ЗМІ розповіли, як Кадиров завербував Тіматі в 2008 році

Голова Чечні Рамзан Кадиров взяв під захист російського репера Тіматі.

Про це BBC розповів екс-сенатор від Чечні Умар Джабраїлов. Зокрема, екс-сенатор згадав про ситуацію, яка сталася в 2008 році в Москві під час концерту канадської співачки Неллі Фуртадо.

Тіматі і Рамзан Кадиров КП

Так, за словами Джабраїлова, тоді в середині концерту разом з артисткою мав заспівати Діма Білан. Однак через ураган літак запізнився, і Неллі не встигла на спільний саундчек.

В цей же момент на концерт в "Олімпійський" приїхав Тіматі, який на вході в будівлю заявив, що дуетом з Фуртадо співатиме він, а не Білан. Пройшов до гримерки зірки і запропонував Неллі зачитати реп на сцені під час однієї з її пісень.

Тіматі life.ru

Дізнавшись про це, продюсер Білана Яна Рудковська попросила Джабраїлова вплинути на Тіматі, щоб той не співав з Фуртадо. Однак репер проігнорував прохання сенатора.

"Ми з Яною сіли в залі. І тут я чую — одночасно з голосом Неллі лунає в мікрофон чоловічий голос: "Maybe, Maybe, Maybe". Він все-таки пішов на сцену і разом з нею став щось там зображати. Але це була моя вимога — не ходити туди", — говорить Джабраїлов.

Тіматі КП

Потім Джабраїлов розповів, що було після виступу репера:

"Пішов за куліси, дивлюся — біжать охоронці Тіматі, а за ними йде мій боєць, весь лоб у крові. Я питаю: "Тебе побили?" А він каже, що це він усіх їх просто лобом бив. Охорона Фуртадо теж билася. Тут я побачив Тимура, дав йому ляпаса і сказав: "Навіщо ти так вчинив? Ти ж мені обіцяв не втручатися. Тепер я зроблю все, щоб ти в цьому місті ніколи не мав можливості виступати".

Тіматі 24СМІ

"І знаєте, що він робить? Не говорить "вибачте". А тікає, дзвонить до однієї відомої тоді співачки, на яку були види у Рамзана Ахматовича. І разом з нею їде в "Президент-готель", у Рамзана просить захисту. І Рамзан замість того, щоб послати цього сопляка, дзвонить мені і каже: "До мене прийшов співак, я тебе прошу, не роби йому проблем, тому що тепер це моя людина, я беру її під крило", — згадує Джабраїлов.

Тіматі і Рамзан Кадиров Експрес газета

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тіматі переміг в суді над колегою Леваном Горозією, відомим як L'One, і прокоментував скандал.

