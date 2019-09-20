"Це ганьба!" MARUV виступила перед росіянами в метро Москви

Українська співачка MARUV заспівала на станції метро "Курська" в Москві. Вона зазначила, що для неї це був "захоплюючий досвід".

Співачка висловила подяку за організацію виступу російському журналу Glamour. Фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні я співала в метро. Це був такий захоплюючий досвід для мене. Мені дуже сподобалося", – написала співачка.

"Навіщо в Росію їздите?", "Все в Москві... А чому не в Києві чи Харкові?", "Я спочатку подумав, що це Любов Успенська", "Ні совісті, ні честі, співати для мос** лів. Це ганьба, ще б стриптиз показала", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка MARUV (Анна Корсун) виступила на російському телеканалі ТНТ. На підтанцьовці у неї виступила телеведуча Катерина Варнава, яку СБУ внесла до "чорного списку" як людину, яка "є загрозою українській національній безпеці".

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