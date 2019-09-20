Головна Новини
20 вересня • оновлено в 12:58
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Це ганьба!" MARUV виступила перед росіянами в метро Москви

716 Читати матеріал російською

Українська співачка MARUV заспівала на станції метро "Курська" в Москві. Вона зазначила, що для неї це був "захоплюючий досвід".

Співачка висловила подяку за організацію виступу російському журналу Glamour. Фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Це ганьба!" MARUV виступила перед росіянами в метро Москви
Новини
"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ

"Сьогодні я співала в метро. Це був такий захоплюючий досвід для мене. Мені дуже сподобалося", – написала співачка.

"Це ганьба!" MARUV виступила перед росіянами в метро Москви
"Це ганьба!" MARUV виступила перед росіянами в метро Москви

"Навіщо в Росію їздите?", "Все в Москві... А чому не в Києві чи Харкові?", "Я спочатку подумав, що це Любов Успенська", "Ні совісті, ні честі, співати для мос** лів. Це ганьба, ще б стриптиз показала", - пишуть в мережі.

"Це ганьба!" MARUV виступила перед росіянами в метро Москви
"Це ганьба!" MARUV виступила перед росіянами в метро Москви
"Це ганьба!" MARUV виступила перед росіянами в метро Москви
"Це ганьба!" MARUV виступила перед росіянами в метро Москви

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка MARUV (Анна Корсун) виступила на російському телеканалі ТНТ. На підтанцьовці у неї виступила телеведуча Катерина Варнава, яку СБУ внесла до "чорного списку" як людину, яка "є загрозою українській національній безпеці".

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
MARUV
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
зачем про киев, харьков спрашивать? как она в том же киеве выступит если там упоротые с зеленками и яйцами бегают а ментам пофиг? сначала порядок навести надо, безопасность обеспечить а уж потом концерты в метро или на улицах))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel