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''Це фіаско'': Лорак рознесли за шоу на ''Інтері''

16тЧитати матеріал російською

Український телеканал "Інтер" 29 грудня показав шоу-програму "Діва" скандальної співачки Ані Лорак, яка живе і працює у Росії.

Артистка незадовго до заходу анонсувала концерт на своїй сторінці в Instagram, агітуючи шанувальників приєднатися до перегляду.

"Вмикай сьогодні! Повна версія концерту шоу DIVA. На телеканалі "Інтер", – написала опальна співачка, чим викликала гнів українців.

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Крім захоплених відгуків фанатів, яким подібні шоу в новинку, в мережі знайшлися і спантеличені концертом Лорак. Зокрема, співачку підловили на плагіаті виступів зарубіжних зірок.

"Дістала Лорак уже зі своїм маскарадом, який злизала під копірку у зарубіжних зірок", "Блін, ну все у Бейонсе злизала", "А це нічого, що концерти були всюди, крім України", "Ні, ну шоу "Діва" зазнало фіаско. Не пішло воно глядачеві так, як його рекламували. Скільки боргів", "Літня кобилка", – написали у мережі.

''Це фіаско'': Лорак рознесли за шоу на ''Інтері''
''Це фіаско'': Лорак рознесли за шоу на ''Інтері''
''Це фіаско'': Лорак рознесли за шоу на ''Інтері''
''Це фіаско'': Лорак рознесли за шоу на ''Інтері''
''Це фіаско'': Лорак рознесли за шоу на ''Інтері''

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак здивувала шанувальників новим знімком із Сергієм Шнуровим і Костянтином Меладзе.

Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
Тег
телеканал Інтер
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Chesny Victor
Chesny Victor
сосунька всея мокши.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Если уже и блевать в Новый Год (хотя,я нет),то, лучше не из-за этого дикого трэша.
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