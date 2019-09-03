"Це дуже боляче..." Зірки і політики сумують через смерть Василя Жданкіна

На смерть українського кобзаря Василя Жданкіна відреагувало вже багато зірок і політиків.

Так, вони активно публікують свої спогади про артиста в соціальних мережах. OBOZREVATEL зробив добірку реакцій на трагедію.

Українська співачка Марія Бурмака написала, що у 1989 році Жданкін був у неї в гостях у Харкові. І коли артист заспівав, її мама сказала, що через його голос чути Бога.

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Також Бурмака поділилася відео на своїй сторінці у Facebook, де в минулому році разом із Тарасом Чубаєм і Василем Жданкіним вони виконали пісню "Народився Бог на санях".

Лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський згадав, що Жданкін був одним із тих, хто голосно будив українців у кінці 80-х.

Народна депутатка, політична і громадська діячка Ольга Богомолець написала, що їй не хочеться вірити в смерть Жданкіна, і також поділилася спогадом із артистом.

Зі свого боку народний депутат і журналіст Микола Княжицький згадав останній публічний виступ Василя на "Віа Карпатія" у Верховині (Івано-Франківська область).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Львівщині помер один із найстаріших добровольців, який воював на Донбасі, 71-річний Владислав Бунецький із позивним Сивий зі Стрия.

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