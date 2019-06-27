"Це для Ліндеманна?" Лобода розбурхала мережу вульгарним відео з голими грудьми

Українська співачка Світлана Лобода, яка втекла в РФ, розбурхала мережу відвертим відео. На ньому на позувала в яскравому піджаку, який одягла на голе тіло.

Ролик артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Гидко дивитися", "Жінка-провокація", "А не оголятися не можна?", "Майку забули одягнути", "Можна голою ходити, навіщо вам одягатися? Сенсу немає", "Це для Ліндеманна", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що Лобода часто публікує відверті фото, які викликають суперечки в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували за невдале вбрання. Знімок, на якому виконавиця постала в блискучій сукні з рукавами, схожими на крила. Незважаючи на те, що співачка підібрала образ від французького люксового бренду Balmain, він викликав суперечливу реакцію в мережі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!