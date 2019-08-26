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"Це дівчинка": вдова Малашенка приголомшила новиною

1.5т Читати матеріал російською

44-річна вдова медіаменеджера Ігоря Малашенка Божена Ринська приголомшила шанувальників новиною - скоро у неї з'явиться дитина.

Дівчинку народить сурогатна мати. Про це Ринська повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Це дівчинка": вдова Малашенка приголомшила новиною
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"Але я не можу зрадити живу істоту, яка від мене залежить. У нас з Ігорем буде дитина. Це дівчинка. Це дівчинка Ігоря. І це здорова дівчинка, наскільки можна судити про здоров'я по супер-прогресивним скринінгам. Я не можу кинути майбутню Євгенію Ігорівну Малашенко в утробі, тому тягну себе з мороку депресії щосили - доповзаю до лікарів, ми разом міняємо препарати. Євгенія Ігорівна не гарантія, що мене не затягне на дно до її появи. Напади у мене жахливі, смертоносні. Але я буду намагатися", - повідомила Ринська.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський політтехнолог Ігор Малашенко перед обранням Володимира Путіна президентом Росії попередив оточення його попередника Бориса Єльцина про небезпеку.

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Особа
Божена Ринська
Місце
Росія
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