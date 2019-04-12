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"Це був удар": популярна ведуча з РФ розповіла, як втратила невинність

7.4тЧитати матеріал російською

Телеведуча і блогер Анастасія Івлєєва розповіла про те, що зустріла "чоловіка мрії" ще в 17-річному віці. Їхні стосунки тривали недовго і розставання із ним стало справжнім ударом для дівчини.

Крім того, Івлєєва зазначила, що саме з цією людиною втратила невинність. Ведуча зізналася, що це був не найромантичніший момент, пише "СтарХит".

"Це був удар": популярна ведуча з РФ розповіла, як втратила невинність
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"Ти ж знаєш, як це буває вперше. Занурюєшся в людину повністю. Ми були разом півтора року. Перший раз ми розлучилися через якісь дурниці. Потім через місяць я зрозуміла, що кохаю його, що зробила помилку. Ми відновили спілкування. А буквально через тиждень він сказав, що не кохає мене. Це, звичайно, був удар. Всі дівчатка мріють позбутися незайманості красиво, як принцеси. Але у мене не вийшло. Це було з коханою людиною, а решта вас не стосується", — зізналася зірка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська зірка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва нібито страждає "важкою наркозалежністю", через що неодноразово зривала зйомки серіалу за своєї участі.

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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Нахуя такою пургою обозрэватель засорює єфір.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Andreychyk Andrey, А тут другого не бывает...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это кто???Чем она у нас в России известна?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
a alexeyon, Так она в гугле???Там много прошмандовок...И все знамениты?
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a alexeyon
a alexeyon
Сидоров Андрей, рукожопое ты не умеет гуглом пользоваться ?
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