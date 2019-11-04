"Це було фантастично!" Могилевська і Яма захопили мережу виступом на "Танцях з зірками"

У неділю, 3 листопада на каналі 1+1 відбувся 11 прямий ефір шоу "Танці з зірками". Крім учасників проекту на паркет вийшла пара, яка танцювала тут 13 років тому - Наталя Могилевська та Влад Яма.

Артистка виконала кілька своїх пісень і станцювала з Ямою короткий танець. Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі шоу.

Після короткого танцю з колишнім партнером артистка присвятила теплі слова подяки Григорію Чапкісу, а також презентувала свою нову композицію "Покохала".

"Номер чудовий, а ноги Могилевської - мрія", "Це було чудово! Мурашки по шкірі", "Це було фантастично", "Видно іскру в очах, є якась пристрасть", "І здається, вона його до цих пір любить", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 3 листопада на каналі 1+1 відбувся 11 прямий ефір шоу "Танці з зірками". На цей раз темою вечора стало повернення героїв. В результаті проект покинули Олексій Яровенко і Олена Шоптенко.

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