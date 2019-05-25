"Труси видно!" Лобода розлютила мережу вульгарним танцем для дітей

Епатажна співачка Світлана Лобода розлютила мережу привітанням для переможців російського шоу "Голос. Діти", навколо якого раніше розгорівся скандал через дочку Алсу Мікеллу Абрамову.

Артистка опублікувала відео зі свого концерту, що присвятила дітям (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Танцюю на честь всіх переможців", – підписала вона, демонструючи, як смикається під час виступу в короткій блискучій сукні.

Світлана Лобода танцює Кадр з відео

Користувачі в коментарях порівняли її рухи з конвульсіями, розкритикували за труси, які миготять в кадрі.

"Це" не танець "Конвульсії якісь", "Танець дикуна", "Танець паралізованого коника", "Лабода ковбасить не по-дитячому", "Це модно, якщо видно труси?", "Жахливі руху", "Жахливі старезні , худі ноги "," Навіщо так расщеперіваться, фу "," Є у вас почуття провини, що скандал непорядності на "Голосі" почався з вас, коли ви несправедливо рухали дочка Алсу, хоча для всіх очевидно було, що ті, кого ви не вибирали, на порядок талановитіші ", – накинулися на Лободу польователі.

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

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