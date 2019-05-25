"Труси видно!" Лобода розлютила мережу вульгарним танцем для дітей

Епатажна співачка Світлана Лобода розлютила мережу привітанням для переможців російського шоу "Голос. Діти", навколо якого раніше розгорівся скандал через дочку Алсу Мікеллу Абрамову.
Артистка опублікувала відео зі свого концерту, що присвятила дітям (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"Танцюю на честь всіх переможців", – підписала вона, демонструючи, як смикається під час виступу в короткій блискучій сукні.
Світлана Лобода танцює
Кадр з відео
Користувачі в коментарях порівняли її рухи з конвульсіями, розкритикували за труси, які миготять в кадрі.
"Це" не танець "Конвульсії якісь", "Танець дикуна", "Танець паралізованого коника", "Лабода ковбасить не по-дитячому", "Це модно, якщо видно труси?", "Жахливі руху", "Жахливі старезні , худі ноги "," Навіщо так расщеперіваться, фу "," Є у вас почуття провини, що скандал непорядності на "Голосі" почався з вас, коли ви несправедливо рухали дочка Алсу, хоча для всіх очевидно було, що ті, кого ви не вибирали, на порядок талановитіші ", – накинулися на Лободу польователі.
Світлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Скандал навколо "Голос. Діти" розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла мікелли Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікації.
Одним з тих, хто виявився незадоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Пугачової Максим Галкін. Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси.
Перемога дочки Алсу викликала ажіотаж серед зірок шоубізу. Через фальсифікації наставниця дівчинки Світлана Лобода була змушена покинути проект.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактом можливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень – на галас відреагувала голландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
У четвер, 16 травня було доведено, що для мікелли Абрамової накрутили голоси в проекті, "Перший канал" анулював перемогу дівчинки.
Було вирішено провести ще один фінал з усіма учасниками, але без обговорення теми батькам фіналістів.
Алсу заявила, що її дочка і інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".
24 травня на "Первом канале" провели повторний фінал, на якому нагородили всіх фіналістів званням переможців і вручили по мільйону рублів кожному.
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