"Трохи менше мільйона за зустріч": Астаф'єва зробила відверту заяву про інтим

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва зізналася, що впливовий чоловік пропонував їй інтим за гроші.

Про це вона розповіла в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", уточнивши, що це була "дуже відома людина".

"Нещодавно мені написали від одного дуже відомого чоловіка. Писав його помічник, що "дуже велику суму пропонуємо вам за зустріч". Я кажу: "Господи, невже у вас так багато грошей, що ви за зустріч пропонуєте таку суму?" Ну сума просто... я навіть не знаю, скільки років мені потрібно працювати, щоб заробити такі гроші", – зізналася Астаф'єва.

Астаф'євій пропонували гроші за інтим Кадр з відео

За її словами, просто за зустріч запропонували величезну суму: "не мільйон, трошки менше". Більш того, менеджер передав співачці, що чоловік хоче її утримувати, якщо зірка дасть свою згоду.

"Тобто чоловіка навіть не збентежило, що у мене є кохана людина", – обурилася Астаф'єва.

Даша Астаф'єва в ліжку instagram / da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Даша Астаф'єва знялася абсолютно голою у відвертій фотосесії, викликавши фурор в мережі.

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