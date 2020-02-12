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12 лютого • оновлено в 16:14
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Тріумфатор "Оскара" "Паразити" залишився без статуетки: що трапилося

2.4т
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Режисер південнокорейського фільму "Паразити" Пон Чжун Хо віддав свою статуетку "Оскар", яку отримав за найкращий міжнародний фільм, режисерці "Портрету дівчини у вогні" Селін Ск'яммі.

Так, він заявив, що вона мала дістатися саме їй. Про це повідомляє IndieWire.

Пон Чжун Хо

Пон Чжун Хо

Фото: rbc.ru

"Вона повинна бути вашою", – сказав режисер. Після чого прослизнув у натовп колег, програмістів та маркетологів із Кореї, більшість із яких працюють далеко від класичного Голлівуду.

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Селін Ск'ямма та Пон Чжун Хо

Селін Ск'ямма та Пон Чжун Хо

Нагадаємо, що південнокорейський фільм "Паразити" режисера Пон Джун Хо став головним тріумфатором "Оскара-2020". Стрічка перемогла в головній номінації премії – "Найкращий фільм". Крім того, "Паразити" взяли ще три нагороди: "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій" і "Найкращий фільм іноземною мовою".

Фільм "Паразити"

Фільм "Паразити"

Фото: film.ru

Читайте всі подробиці про вручення премії "Оскар-2020" в текстовій трансляції на OBOZREVATEL.

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Автор
Крістіна Долматова
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Как это глупо.
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