Тріумфатор "Оскара" "Паразити" залишився без статуетки: що трапилося

Режисер південнокорейського фільму "Паразити" Пон Чжун Хо віддав свою статуетку "Оскар", яку отримав за найкращий міжнародний фільм, режисерці "Портрету дівчини у вогні" Селін Ск'яммі.

Так, він заявив, що вона мала дістатися саме їй. Про це повідомляє IndieWire.

Пон Чжун Хо Фото: rbc.ru

"Вона повинна бути вашою", – сказав режисер. Після чого прослизнув у натовп колег, програмістів та маркетологів із Кореї, більшість із яких працюють далеко від класичного Голлівуду.

Селін Ск'ямма та Пон Чжун Хо

Нагадаємо, що південнокорейський фільм "Паразити" режисера Пон Джун Хо став головним тріумфатором "Оскара-2020". Стрічка перемогла в головній номінації премії – "Найкращий фільм". Крім того, "Паразити" взяли ще три нагороди: "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій" і "Найкращий фільм іноземною мовою".

Фільм "Паразити" Фото: film.ru

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