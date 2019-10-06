Тримав за руку до останнього: мережу зворушили пости чоловіка померлої Кукліної-Май

Чоловік української актриси Марини Кукліної-Май опублікував в мережі зворушливі пости про неї. Під ними українці висловили свої співчуття чоловікові, який переживає смерть коханої дружини.

Трагедією режисер Андрій Май-Малахов поділився на особистій сторінці у Facebook. "Марина", – коротко написав він в одному з постів. Крім того, чоловік покійної актриси уточнив, що прощання з нею відбудеться 8 жовтня в Театрі юного глядача на Липках в Києві.

Примітно, що ще 12 вересня Май-Малахов постив спільні фото з дружиною на честь їх 11 річниці весілля. На одному фото молоді люди посміхаються, тримаючись за руки. На другому фото, зробленому, найімовірніше, вже під час хвороби Май-Кукліної, чоловік також тримає її за руку, але обличчя жінки не видно. "11 років разом. 12.09.19", – коротко написав він.

Марина Кукліна-Май з чоловіком Facebook Андрія Май-Малахова

Марина Кукліна-Май Facebook Андрія Май-Малахова

Відзначимо, що ЗМІ повідомляли про те, що Марина Кукліна-Май довгий час боролася з онкологічним захворюванням. Так, в травні колеги і друзі актриси навіть відкривали спеціальний збір, щоб допомогти жінці з оплатою лікування. У коментарях під постами вони бажали жінці здоров'я.

Крім того, в мережі є кілька фото актриси, зроблених, ймовірно, після проходження хіміотерапії. На них зірка зображена з дуже короткою стрижкою.

Марина Кукліна-Май Facebook Мирослави Хорошун

Марина Кукліна-Май Facebook Наталі Наталушко

Марина Кукліна-Май Facebook Наталі Наталушко

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська актриса театру і кіно Марина Кукліна-Май померла 5 жовтня. Їй було всього 33 роки. Актриса знімалася в серіалах "Пес", "Анна Герман", "Жіночий лікар". Всього у неї 49 ролей в кіно і телесеріалах.

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