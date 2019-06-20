"Тримається з останніх сил?" Відомий актор спантеличив мережу поведінкою на "Прямій лінії" з Путіним

Відомий російський актор Олександр Петров спантеличив мережу своєю поведінкою під час "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Він з дуже червоним обличчям тягнув руку вгору (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Путін та Петров

"Ось всі сміються над реакцією Дзюби (нападник "Зеніту" і збірної Росії Артем Дзюба. – Ред.), а ви подивіться на Петрова. Що з хлопцем? Чому він такий червоний і нестямно тягне руку всю "пряму лінію"? Може, Саша просто хоче вийти і тримається з останніх сил", – написали в Telegram-каналі "Антиглянец".

Артем Дзюба (ліворуч) і Олександр Петров кадр з відео

Що примітно, Петров насправді тягнув руку, щоб озвучити своє прохання. За словами актора, він родом з Переславля. Він попросив Путіна звернути увагу на проблеми малих міст, які знаходяться в занепаді і потребують розвитку.

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Дзюба, який сидів поруч з Петровим, потрапив у курйозну ситуацію. Під час самопіару блогера Амірана Сардарова він вилаявся, а цей момент потрапив на відео.

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