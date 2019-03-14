"Тримаємо кулаки": з'явилися свіжі дані про стан Началової

Російська співачка і телеведуча Юлія Началова, яка перебуває в комі, почала поступово відновлюватися.

Про це розповіла її представник Ганна Ісаєва на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що зірка досі перебуває в реанімації.

За словами менеджера Началової, їй надійшли свіжі новини з лікарні. Медики кажуть, що стан співачки трохи покращився.

Юлія Началова Instagram

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"Випадковий знак. Хтось клікнув цей пост, який я робила 1 вересня, коли моя Юля приїздила до ліцею до моїх діток. Привітати їх із початком навчального року, спасибі за це тисячу разів! І в цей час я отримала нову інформацію з лікарні про те, що їй трохи краще! На один крок краще, ніж було! Поки в реанімації, але організм потрохи відновлюється. Дай Бог їй, моїй дівчинці! Ми тримаємо кулаки! Ми чекаємо. Вона найкраща", – розповіла Ісаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, на яку вона хворіє в останні роки.

Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.

Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.

Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь.

Детальніше про хворобу Началової читайте за цим посиланням.

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