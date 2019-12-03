"Три дівчини за раз, це не складно": Батрутдінов розповів про сексуальні експерименти

Відомий російський гуморист, зірка проекту Comedy Club Тимур Батрутдінов зізнався, що він дуже досвідчений в сексі.

Про свої сексуальні експерименти комік розповів у новому випуску YouTube-шоу "А поговорити?"

Тимур Батрутдінов Вокруг ТВ

Так, за словами Тимура, після того, як він почав виступати в Comedy Club, у нього з'явилося багато дівчат:

"Відкрився жіночий портал. З'явилося бажання потоптали всю Росію. Всіх дівчат хотів-любив. Все це вилилося в єдиний колективний розум, і я любив всіх разом. Просто в кожному місті у цій любові було своє обличчя".

Тимур Батрутдінов Інстаграм

У той час Батрутдінов міг зустрічатися і займатися сексом одночасно з кількома дівчатами.

"У мене було три дівчини за один раз. Це не складно. Мені завжди допомагає знання потрібних точок. Це тільки з досвідом може прийти. Так що моїй дружині в плані досвідченого сексуального партнера пощастило".

Тимур Батрутдінов Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий російський гуморист Тимур Батрутдінов розповів про секс зі скандальною телезіркою Ольгою Бузовою.

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