Трегубова прокоментувала участь в кліпі російського гурту "Ленінград"

Українська акторка і телеведуча Даша Трегубова прокоментувала свою участь в скандальному кліпі російського гурту "Ленінград" на пісню "Миг".

В інтерв'ю для "Світського життя" артистка зізналася, що в будь-якому випадку прийняла б пропозицію від гурту "Ленінград" і не відмовилася б від знымань. Але в той же час, вона підкреслила, що не байдужа до ситуації між Росією і Україною.

"Для мене культові гурти, культові постаті. Я б ніколи не відмовилася від знымань в" Ленінграді ", в Земфіри. І в той же момент я не байдужа до питання соборності і єдності України. Повірте, мені здається, не" Ленінград "є нашим основним ворогом", – заявила акторка.

Крім того, Трегубова зізналася, що гурт "Ленінград" слухає "пів свого життя".

Варто зазначити, що свою участь в російському кліпі на пісню "Мить" прокоментував і український актор Тарас Цимбалюк. Він розповів про знімання відео і зазначив, що його не збентежив факт співпраці з колективом з РФ.

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL повідомляв про те, що кліп гурту "Ленінград" на пісню i_$uss, знятий українською компанією MOZGI Production, номінували на престижну премію Berlin Video Music Awards 2020.