"Треба обов'язково голити!" Галкін спантеличив мережу оголеним фото

Російський комік Максим Галкін, чоловік відомої співачки Алли Пугачової, поділився оголеним фото зі своїми фанатами.

"Дурний пінгвін боязко ховає тіло жирне в гримерці... З животиком час щось робити", - написав Галкін, коментуючи фото, оприлюднене в Instagram. У мережі оцінили самоіронію чоловіка Пугачової.

Максима похвалили за підтягнуту форму і порадили підкачатися. Інші ж користувачі мережі помітили неголені пахви артиста.

"Пахви треба обов'язково голити!", "Цицьки качати пахви голити, а так все супер", пишуть фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливло відео Галкіна з молодою ''подружкою''.