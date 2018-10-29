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"Треба обов'язково голити!" Галкін спантеличив мережу оголеним фото

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Російський комік Максим Галкін, чоловік відомої співачки Алли Пугачової, поділився оголеним фото зі своїми фанатами.

"Дурний пінгвін боязко ховає тіло жирне в гримерці... З животиком час щось робити", - написав Галкін, коментуючи фото, оприлюднене в Instagram. У мережі оцінили самоіронію чоловіка Пугачової.

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Максима похвалили за підтягнуту форму і порадили підкачатися. Інші ж користувачі мережі помітили неголені пахви артиста.

"Пахви треба обов'язково голити!", "Цицьки качати пахви голити, а так все супер", пишуть фанати.

"Треба обов'язково голити!" Галкін спантеличив мережу оголеним фото
"Треба обов'язково голити!" Галкін спантеличив мережу оголеним фото
"Треба обов'язково голити!" Галкін спантеличив мережу оголеним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливло відео Галкіна з молодою ''подружкою''.

Особи
Максим ГалкінАлла Пугачова
Місце
Росія
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