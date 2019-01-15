''Треба менше пити'': зірка ''95 Кварталу'' потішив мережу ''щасливим'' фото

Актор студії "Квартал 95" Валерій Жидков розсмішив шанувальників новим фото. На ньому він позує сидячи в іграшковій кареті поруч з Санта-Клаусом.

Користувачі мережі зазначили, що судячи з зовнішнього вигляду актора, він ще не готовий повернутися до роботи. Знімок розмістили в Instagram-акаунті "Kvartal95official".

Tv.ua

"Коли треба повертатися на роботу після новорічних свят, а тобі дуже не хочеться. Ви як, вже втягнулися? Валера поки не зовсім", - підписали фото.

Користувачі мережі поставилися з гумором до фотографії артиста.

"Треба менше пити", "У Валери на обличчі нестримні веселощі", "По виразу обличчя Валери він ще не скоро походу повернеться до роботи", - пишуть в коментарях до знімка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Жидков висміяв майбутні в Україні президентські вибори і кандидатів на пост глави держави, чим викликав хвилю обурення серед користувачів мережі. Так, артист пожартував про таких політиків і громадських діячів, як Олег Ляшко, Святослав Вакарчук, Іво Бобул, проте ні слова не сказав про те, що участь у виборах також прийме його колега, лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!