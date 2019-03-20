Траволта в шоці: ЗМІ розповіли кумедну історію про Собчак і Богомолова

Телеведуча Ксенія Собчак вперше після публічного оголошення про розставання з актором Максимом Віторганом вийшла у світ із режисером Костянтином Богомоловим і викликала фурор серед преси.

Так, навіть американський актор Джон Траволта, присутній на заході, був шокований такою пильною увагою до Собчак. Він постійно озирався і намагався зрозуміти, до кого прикуті погляди журналістів, пише НТВ.

Михайло Фролов "КП"

Телеведучу і режисера вперше побачили разом у вівторок, 19 березня, у Великому театрі, де проходила міжнародна музична премія BraVo в області класичної музики.Уточнюється, що по червоній доріжці вони разом поки не проходили, але місця в залі вибрали поряд.

Траволта був запрошеною зіркою на цьому заході.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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