Траволта в шоці: ЗМІ розповіли кумедну історію про Собчак і Богомолова

Телеведуча Ксенія Собчак вперше після публічного оголошення про розставання з актором Максимом Віторганом вийшла у світ із режисером Костянтином Богомоловим і викликала фурор серед преси.
Так, навіть американський актор Джон Траволта, присутній на заході, був шокований такою пильною увагою до Собчак. Він постійно озирався і намагався зрозуміти, до кого прикуті погляди журналістів, пише НТВ.
Михайло Фролов "КП"
Телеведучу і режисера вперше побачили разом у вівторок, 19 березня, у Великому театрі, де проходила міжнародна музична премія BraVo в області класичної музики.Уточнюється, що по червоній доріжці вони разом поки не проходили, але місця в залі вибрали поряд.
Траволта був запрошеною зіркою на цьому заході.
On our way to the Bravo classical Music Awards at the Bolshoi with my sister Ellen , daughter Ella, and sister Margaret
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В 2016-му в них народився син.
У кінці 2018 року стало відомо, що стосунки пари на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із Богомоловим.
21 січня Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною. Пізніше з'явилися подробиці.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
Пізніше в інтерв'ю Ксенія зізналася, що в розриві з чоловіком замішана відсутність турботи і уваги.
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