МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Траволта в шоці: ЗМІ розповіли кумедну історію про Собчак і Богомолова

1.6тЧитати матеріал російською

Телеведуча Ксенія Собчак вперше після публічного оголошення про розставання з актором Максимом Віторганом вийшла у світ із режисером Костянтином Богомоловим і викликала фурор серед преси.

Так, навіть американський актор Джон Траволта, присутній на заході, був шокований такою пильною увагою до Собчак. Він постійно озирався і намагався зрозуміти, до кого прикуті погляди журналістів, пише НТВ.

Траволта в шоці: ЗМІ розповіли кумедну історію про Собчак і Богомолова

Михайло Фролов "КП"

Новини
Помічницю померлої Началової почали труїти в мережі: в чому причина

Телеведучу і режисера вперше побачили разом у вівторок, 19 березня, у Великому театрі, де проходила міжнародна музична премія BraVo в області класичної музики.Уточнюється, що по червоній доріжці вони разом поки не проходили, але місця в залі вибрали поряд.

Траволта був запрошеною зіркою на цьому заході.

On our way to the Bravo classical Music Awards at the Bolshoi with my sister Ellen , daughter Ella, and sister Margaret

Публікація від John Travolta (@johntravolta)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки