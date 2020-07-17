Трансгендерна мачуха Кардаш'ян вирішила стати віцепрезиденткою США при Каньє Весті

Трансгендерна мачуха Кім Кардаш`ян Кейтлін Дженнер (раніше Брюс Дженнер) підтримала репера Каньє Веста в рішенні боротися за посаду президента США. Вона заявила, що у разі його перемоги готова стати віцепрезиденткою.

Про це повідомляє видання TMZ. За словами інсайдерів, Дженнер поділилася, що вже звернулася до репера з пропозицією розглянути її кандидатуру. Однак вона не уточнила, чи відповів їй Вест.

Зазначається: користувачі мережі висміяли ініціативу Дженнер і згадали сатиричний епізод мультфільму "Південний парк", в якому вона дійсно зайняла цю посаду. Коментатори припустили, що мультик може замінити "Сімпсонів" у прогнозах майбутнього.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Каньє Вест подав заявку на реєстрацію кандидатом у президенти США 15 липня. Репер братиме участь у виборах від комітету "Каньє 2020", а його партія називається "BDY" (Birthday Party). До речі, джерела з оточення Веста заявляли, що рішення балотуватися він ухвалив через загострення психічного розладу.