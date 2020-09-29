Трамп витратив на укладку волосся $70 000 за рік і піддався критиці в мережі

Ольга Веркалець Люди 22:30, 29.09.2020

Президент США Дональд Трамп витратив на укладку волосся $70 000 за рік, що викликало хвилю критики в мережі.

Про це розповіла конгресвумен Олександрія Окас-Кортес на своїй сторінці у Twitter. Вона відзначила, що всю суму офіційно списали на бізнес-витрати. Тобто за зачіску Трампа заплатили американські платники податків.

"Торік республіканці скерували у мою адресу таку кількість жовчі та ненависті за те, що я посміла на власний день народження зробити собі приємний подарунок і витратити на перукаря $250 з власної кишені", – обурилася жінка.

Олександрія Окас-Кортес обурилася, що Дональд Трамп витратив велику ціну на зачіску.
Скриншот Twitter

У мережі висміяли витрати президента, відзначивши, що насправді його зачіска не варта таких коштів. Деякі користувачі навіть пропонували свої послуги, за які взяли б невелику ціну.

"Найбільший злочинець в історії США – той, хто взяв з Дональда Трампа $70 000 за його зачіску".
Скриншот Twitter
"Трамп витратив $70 000, щоб його волосся виглядало ось так. Я просто...".
Скриншот Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська порнозірка Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд), яка написала книгу про інтим із Дональдом Трампом, відсудила в президента США 44 100 доларів (1,2 млн гривень).

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