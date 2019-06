Трамп призначив помічницю дружини прес-секретарем Білого дому: що про неї відомо

Президент США Дональд Трамп затвердив на посаду нового прес-секретаря Білого дому – Стефані Грішем.

Перша леді Меланія Трамп написала в своєму мікроблозі в Twitter, що вона почне виконувати свої обов'язки з 1 липня.

"Я рада повідомити, що Стефані Грішем стане новим прес-секретарем і директором з комунікацій Білого дому. Вона була з нами з 2015 року. Ми з президентом США не можемо уявити відповіднішу людину, щоб служити адміністрації та нашій країні", – заявила вона.

Меланія уточнила, що Грішем залишиться також офіційним представником першої леді. Вона буде поєднувати одразу дві посади. Вона прийде на зміну Сари Сандерс. Про її відставку Трамп оголосив 13 червня.

Раніше вона працювала директором у президентській кампанії республіканця Мітта Ромні. Пізніше допомагала в передвиборчій гонці Дональда Трампа. Після його перемоги була призначена заступником прес-секретаря Шона Спайсера в західному крилі Білого дому, а також стала одним із перших штатних співробітників президента США в Арізоні.

У березні 2017 року Меланія Трамп перевела її в Східне крило і взяла до себе в помічники. Американський лідер тоді заявив про задоволення, що його дружина буде в надійних руках.

I am pleased to announce @ StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest