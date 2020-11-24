Трагічні долі дітей-зірок СРСР: що трапилося з юними радянськими кумирами

Радянські діти-актори, які були кумирами для підростаючого покоління, часто на екранах показували зразкове і щасливе життя. Однак часто реальність виявлялася абсолютно протилежною.

Деякі з героїв популярних в СРСР дитячих фільмів, що запам'яталися усміхненим і світлими підлітками, досить рано закінчили своє життя. Когось вбив алкоголь або наркотики, хтось став жертвою невдалих обставин. Про те, у кого з юних радянських акторів склалася трагічна доля, розповів у своєму блозі Максим Мирович.

Зірка "Єралашу" і "Гості з майбутнього" Олексій Фомкін

Актор, який зіграв Колю Герасимова зі знаменитого багатосерійного фільму "Гостя з майбутнього", з самого дитинства мріяв про кар'єру артиста. Олексій знявся в багатьох епізодах "Єралашу", а потім, як здавалося, "зловив свою зірку" – режисер Павло Арсенов запросив Фомкіна на одну з головних ролей у фільм "Гостя з майбутнього".

Олексій Фомкін помер у віці 26 років. Livejournal Максима Мировича

Йому пророкували велике майбутнє, однак через постійні зйомки Олексій не зміг закінчити школу, і замість атестата про повну загальну середню освіту отримав довідку. Це закривало подальшу дорогу в кіно. Потім Фомкіна забрали в армію, а після того, як він звідти вийшов, режисери про нього забули. Він важко переживав свою незатребуваність. Чоловік влаштувався на роботу в МХАТ, але звідти його звільнили за постійні прогули і пияцтво – Олексій ніяк не міг змиритися з думкою, що йому вже не стати актором, через що сильно випивав.

Кинувши все, Фомкін на якийсь час поїхав в село до бабусі, де жив на її пенсію. Пізніше Олексій одружився і переїхав зі своєю дружиною в місто Володимир. Через три роки після весілля, Олексій трагічно загинув під час пожежі – йому було всього 26 років.

"Найбільш зразковий піонер" в СРСР Сергій Шевкуненко

Хрестоматійним прикладом людини з трагічною долею став юний актор Сергій Шевкуненко, який зіграв роль "правильного піонера" Михайла Полякова в радянських багатосерійних фільмах "Кортик" і "Бронзовий птах". Зігравши в цих фільмах, 14-річний Шевкуненко прокинувся знаменитим; дорога в кіно завдяки ефектній зовнішності і вже наявним в запасі ролям була відкрита, проте стати великим артистом не судилося.

Сергій Шевкуненко був "найвідомішим піонером" в СРСР. Livejournal Максима Мировича

Зв'язавшись з дворовою компанією, Шевкуненко став хуліганом, кілька разів потрапляв у в'язницю, звідки остаточно вийшов тільки в 90-х. Він став авторитетом кримінального світу. Угруповання Сергія Шевкуненка займалося рекетом, викраденнями автомобілів, махінаціями з нерухомістю та торгівлею наркотиками. 35-річний Сергій Шевкуненко загинув від рук найманого вбивці – той застрелив Сергія і його мати у власній квартирі.

Зірка фільму "Кортик" Ігор Шульженко

У фільмах "Кортик" і "Бронзовий птах" разом з Шевкуненком знявся Ігор Шульженко. У цих стрічках він зіграв роль Слави Ельдарова – друга Михайла Полякова (персонаж Шевкуненка, – Ред.) з інтелігентної родини. Глядачам герой Ігоря запам'ятався пронизливим поглядом і розсудливістю.

Ігор Шульженко (ліворуч) і Сергій Шевкуненко. Livejournal Максима Мировича

Подорослішавши, успішну кар'єру в кіно Шульженко побудувати не зумів. Через зйомки фільмів в різних містах він закинув навчання в двох інститутах, а потім його не прийняли в комсомол, що вважалося неприпустимим проступком для радянської молоді. Майже все життя колишній актор пропрацював плиточником. В останні роки життя Ігор Шульженко сильно випивав і помер від наслідків надмірного вживання алкоголю в 2009 році.

Герой фільму "Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено" В'ячеслав Царьов

Цей артист запам'ятався радянським глядачам однією роллю в комедії "Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено". Царьов зіграв роль піонера з сачком, який запам'ятався крилатою фразою "а що це ви тут робите, га?".

В'ячеслав Царьов. Livejournal Максима Мировича

Пізніше було ще кілька ролей у фільмах "Андрій Рубльов", "Ташкент – місто хлібне" і деяких інших, але потім його кар'єра в кіно різко закінчилася. У звичайному житті В'ячеслав Царьов себе так і не знайшов – в кіно його більше не запрошували. Колись відомому акторові доводилося працювати двірником, сторожем, продавцем морозива, прибиральником в психіатричній лікарні, вантажником... Він помер у злиднях в 2006 році.

Олександр Варакін з "Канікули Петрова і Васєчкіна"

Варакіна багато радянських глядачів запам'ятали за роллю хулігана Гуся з фільму "Канікули Петрова і Васєчкіна". Він знімався і в інших фільмах, де незмінно відігравав ролі всіляких хуліганів і двієчників – всього він знявся в чотирьох стрічках і в декількох випусках "Єралашу". Незважаючи на "хуліганські" ролі, у Варакіна завдяки його природній харизмі було багато прихильниць з числа юних глядачок.

Олександр Варакін. Livejournal Максима Мировича

Коли він подорослішав, його кар'єра в кіно не склалася. У підсумку він так і не зміг знайти себе в житті. Вже дорослий Олександр Варакін зв'язався з криміналітетом і підсів на наркотики, і наприкінці свого короткого життя вже мало нагадував того чарівного хлопця з дитячого кіно. Варакін помер у віці 36 років від передозування наркотиками.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як могли виглядати зірки СРСР, якби знімалися в сучасному кіно